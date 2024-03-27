Кузнецова Сара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Сара Григорьевна

Кузнецова Сара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1913

Сын: Кузнецов Эфраим Еремеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Еремей

Верхнеудинск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Моисей Еремеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Еремей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Еремей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close