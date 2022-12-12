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Панков Гавриил Дементьевич

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Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.03.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1817 или 1818 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1863 ст.

Отец: Панков Дементий Иванович

Мать: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крестные: Владимир Иванович Панков и государственная крестьянка Пелагея Степановна Халуваева Николаевский Собор г.Мензелинск 26 мар 1863
Рождение ребёнка
31.01.1886 ст.

Сын: Панков Афанасий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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