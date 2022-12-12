Панков Гавриил Дементьевич
Место рождения
Дата рождения25.03.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
25.03.1863 ст.
Отец: Панков Дементий Иванович
Мать: не указана
Крестные: Владимир Иванович Панков и государственная крестьянка Пелагея Степановна Халуваева Николаевский Собор г.Мензелинск 26 мар 1863
Рождение ребёнка
31.01.1886 ст.
Сын: Панков Афанасий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно