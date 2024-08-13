Андреева (Корноухова) Мария Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Корноухова) Мария Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1880

Дата смерти

08.06.1903

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1880

Отец: Корноухов Прокопий Никитич

Мать: Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
06.11.1880
Бракосочетание
06.11.1898

Муж: Андреев Никанор Андреевич

Рождение ребёнка
06.08.1899

Сын: Андреев Тихон Никанорович

Отец ребёнка: Андреев Никанор Андреевич

Рождение ребёнка
23.01.1901

Дочь: (Андреева) Анастасия Никаноровна

Отец ребёнка: Андреев Никанор Андреевич

Смерть
08.06.1903
Похороны
09.06.1903

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