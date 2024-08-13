Андреева (Корноухова) Мария Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1880
Дата смерти08.06.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1880
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
06.11.1880
Бракосочетание
06.11.1898
Рождение ребёнка
06.08.1899
Сын: Андреев Тихон Никанорович
Отец ребёнка: Андреев Никанор Андреевич
Рождение ребёнка
23.01.1901
Дочь: (Андреева) Анастасия Никаноровна
Отец ребёнка: Андреев Никанор Андреевич
Смерть
08.06.1903
Похороны
09.06.1903