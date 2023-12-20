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Ванин Андрей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1964

Отец: не указан

Мать: Ванина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ванина) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

год рождения 1982-1983
Рождение ребёнка
1996

Сын: Ванин Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
2005

Жена: Ванина (Скосырева) Марина Владимировна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Развод
2009

Жена: Ванина (Скосырева) Марина Владимировна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Ушел, когда Полине было 8 месяцев. Официальную дату развода не знаю.
Рождение ребёнка
12.03.2009

Дочь: Ванина Полина Андреевна

Мать ребёнка: Ванина (Скосырева) Марина Владимировна

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