Ванин Андрей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1964
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ванина) Наталья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
год рождения 1982-1983
Рождение ребёнка
1996
Сын: Ванин Александр Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
2005
Развод
2009
Ушел, когда Полине было 8 месяцев. Официальную дату развода не знаю.
Рождение ребёнка
12.03.2009
Дочь: Ванина Полина Андреевна
Мать ребёнка: Ванина (Скосырева) Марина Владимировна