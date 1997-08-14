Слепцов Владимир Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1985
Дочь: Слепцова Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
28.02.1987
Дочь: Слепцова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
29.01.1991
Дочь: Слепцова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
14.08.1997
Сын: Слепцов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно