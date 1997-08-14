Слепцов Владимир Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепцов Владимир Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1964

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1985

Дочь: Слепцова Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Антонова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
28.02.1987

Дочь: Слепцова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Антонова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
29.01.1991

Дочь: Слепцова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Антонова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
14.08.1997

Сын: Слепцов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Антонова Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Татьяна Петровна

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