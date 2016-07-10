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Пархоменко Надежда Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1926

Дата смерти

10.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1948

Сын: Пархоменко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Пархоменко Василий Терентьевич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
12.02.1950

Дочь: Колотовкина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Пархоменко Василий Терентьевич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
04.11.1953

Дочь: Елизарова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Пархоменко Василий Терентьевич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархоменко Василий Терентьевич

Смерть
10.07.2016
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
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