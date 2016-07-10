Пархоменко Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1926
Дата смерти10.07.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1948
Сын: Пархоменко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Пархоменко Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
12.02.1950
Дочь: Колотовкина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Пархоменко Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
04.11.1953
Дочь: Елизарова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Пархоменко Василий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.2016
Выкса, город Выкса, Нижегородская область