- Павел Матвеевич
Место рождения
Дата рождения14.08.1905 ст.
Дата смерти19.06.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1905 ст.
Отец: - Матвей Андреевич
Мать: - Мария Васильевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.27-28-29 (Рождение №-67м)
Крещение
15.08.1905 ст.
Крёстный отец: Захарий Евтропович - крестьянин из д.Токариха Крёстная мать: Марфа Осиповна - крестьянская жена из д.Павлово (невестка)
Смерть
19.06.1906 ст.
Младенец в 9 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
21.06.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.133-134 (Умершие №-41м)