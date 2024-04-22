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- Павел Матвеевич

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Место рождения

Ново-Павлово, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

14.08.1905 ст.

Дата смерти

19.06.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Вычислено 1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1905 ст.

Отец: - Матвей Андреевич

Мать: - Мария Васильевна

Ново-Павлово, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.27-28-29 (Рождение №-67м)
Крещение
15.08.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Захарий Евтропович - крестьянин из д.Токариха Крёстная мать: Марфа Осиповна - крестьянская жена из д.Павлово (невестка)
Смерть
19.06.1906 ст.
Ново-Павлово, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 9 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
21.06.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.133-134 (Умершие №-41м)
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