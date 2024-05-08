Коростин Спиридон Иоаннович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1970
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Коростина Анастасия Спиридоновна
Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Коростин Даниил Мпиртдонович
Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна
Рождение ребёнка
23.01.1892
Дочь: Коростина Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна
Рождение
Около 1970
Отец: Коростин Иоанн Васильевич?
Мать: Ксения? Евстафиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно