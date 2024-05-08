Коростин Спиридон Иоаннович Около 1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коростин Спиридон Иоаннович

Место рождения

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1970

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Коростина Анастасия Спиридоновна

Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна

Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Коростин Даниил Мпиртдонович

Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.01.1892

Дочь: Коростина Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна

Рождение
Около 1970

Отец: Коростин Иоанн Васильевич?

Мать: Ксения? Евстафиевна

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно

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