Орлова Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Восприемник
1910
Елисавета Терентьевна Смирнова
Восприемник
?.10.1912
Зинаида Терентьевна Смирнова
Восприемник
30.01.1914
Василий Терентьев Смирнов
Восприемник
05.03.1916
Константин Терентьев Смирнов