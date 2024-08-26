Орлова Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова Ирина Иванова

Орлова Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Восприемник
1910
Елисавета Терентьевна Смирнова
Восприемник
?.10.1912
Зинаида Терентьевна Смирнова
Восприемник
30.01.1914
Василий Терентьев Смирнов
Восприемник
05.03.1916
Константин Терентьев Смирнов

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