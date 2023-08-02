Лиджиева (Одуд) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиджиева (Одуд) Наталья

Место рождения

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

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