Секриеру Яна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секриеру Яна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1986

Дата смерти

12.06.2012

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1986

Отец: Секриеру Валерий

Мать: не указана

Смерть
12.06.2012
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