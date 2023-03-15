Серикова (Кувалдина) Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1976
Отец: Кувалдин Анатолий Степанович
Мать: Кувалдина Нина
Рождение ребёнка
01.12.2002
Дочь: Серикова Анна Романовна
Отец ребёнка: Сериков Роман Викторович
Рождение ребёнка
14.07.?
Сын: Сериков Алексей Романович
Отец ребёнка: Сериков Роман Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно