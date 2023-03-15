Серикова (Кувалдина) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серикова (Кувалдина) Ольга Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1976

Отец: Кувалдин Анатолий Степанович

Мать: Кувалдина Нина

Рождение ребёнка
01.12.2002

Дочь: Серикова Анна Романовна

Отец ребёнка: Сериков Роман Викторович

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.?

Сын: Сериков Алексей Романович

Отец ребёнка: Сериков Роман Викторович

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сериков Роман Викторович

Место жительства
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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