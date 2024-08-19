Багарядцева Хиония Клементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багарядцева Хиония Клементьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багарядцев Ефим Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Багарядцева) Мавра Ефимовна

Отец ребёнка: Багарядцев Ефим Тимофеевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Багарядцев Василий Ефимович

Отец ребёнка: Багарядцев Ефим Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Багарядцев Николай Ефимович

Отец ребёнка: Багарядцев Ефим Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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