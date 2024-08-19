Багарядцева Хиония Клементьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Багарядцева) Мавра Ефимовна
Отец ребёнка: Багарядцев Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Багарядцев Василий Ефимович
Отец ребёнка: Багарядцев Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Багарядцев Николай Ефимович
Отец ребёнка: Багарядцев Ефим Тимофеевич
Смерть
Неизвестно