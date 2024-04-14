Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Василий Кондратьевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
?.11.1810
Муж: не указан
Рождение ребёнка
?.02.1811
Сын: Василий Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Павел Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Алексей Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Семен Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Астафьева Мавра Павловна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Смерть
Неизвестно