Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Васильевна

Место рождения

Малинники, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Василий Кондратьевич

Мать: не указана

Малинники, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Булаково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
?.11.1810

Муж: не указан

Булаково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.02.1811

Сын: Василий Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Булаково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Павел Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Булаково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Алексей Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Булаково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Семен Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Булаково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Астафьева Мавра Павловна

Отец ребёнка: Павел Иванович

Булаково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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