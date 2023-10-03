Тюкавкин Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.07.2009
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.02.2011
Сын: Тюкавкин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Тюкавкина (Заковряжина) Галина Александровна
Рождение ребёнка
13.12.2015
Мать ребёнка: Тюкавкина (Заковряжина) Галина Александровна