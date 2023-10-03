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Тюкавкин Михаил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.07.2009

Жена: Тюкавкина (Заковряжина) Галина Александровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.02.2011

Сын: Тюкавкин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Тюкавкина (Заковряжина) Галина Александровна

Рождение ребёнка
13.12.2015

Сын: Тюкавкин Илья Михайлович

Мать ребёнка: Тюкавкина (Заковряжина) Галина Александровна

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