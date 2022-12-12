Сухорукова Васса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова Васса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1834 и 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1834 и 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1854 и 1855

Дочь: София Дмитриевна

Отец ребёнка: Сухоруков Дмитрий Михайлович

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Сухоруков Дмитрий Михайлович

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1859

Сын: Сухоруков Авксентий Дмитриевич

Отец ребёнка: Сухоруков Дмитрий Михайлович

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Между 1861 и 1862

Сын: Сухоруков Прокопий Дмитриевич

Отец ребёнка: Сухоруков Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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