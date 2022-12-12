Сухорукова Васса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1834 и 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1834 и 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1854 и 1855
Дочь: София Дмитриевна
Отец ребёнка: Сухоруков Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Сухоруков Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1859
Сын: Сухоруков Авксентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Сухоруков Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Между 1861 и 1862
Сын: Сухоруков Прокопий Дмитриевич
Отец ребёнка: Сухоруков Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно