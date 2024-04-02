Кожевникова (Числавская) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кожевников Вениамин
Отец ребёнка: Кожевников Алексей
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Щепина Софья
Отец ребёнка: Кожевников Алексей
Рождение ребёнка
27.03.1889
Дочь: Буянова Клавдия
Отец ребёнка: Кожевников Алексей
Рождение ребёнка
1891
Сын: Кожевников Максим
Отец ребёнка: Кожевников Алексей
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Кожевников Алексей
Рождение ребёнка
03.03.1901
Сын: Кожевников Николай
Отец ребёнка: Кожевников Алексей
Рождение ребёнка
25.03.1904
Дочь: Гущина Александра
Отец ребёнка: Кожевников Алексей
Рождение ребёнка
13.02.1908
Сын: Кожевников Павел
Отец ребёнка: Кожевников Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожевников Алексей
Смерть
1908