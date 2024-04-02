Кожевникова (Числавская) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (Числавская) Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кожевников Вениамин

Отец ребёнка: Кожевников Алексей

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Щепина Софья

Отец ребёнка: Кожевников Алексей

Рождение ребёнка
27.03.1889

Дочь: Буянова Клавдия

Отец ребёнка: Кожевников Алексей

Рождение ребёнка
1891

Сын: Кожевников Максим

Отец ребёнка: Кожевников Алексей

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Кожевников Алексей

Рождение ребёнка
03.03.1901

Сын: Кожевников Николай

Отец ребёнка: Кожевников Алексей

Рождение ребёнка
25.03.1904

Дочь: Гущина Александра

Отец ребёнка: Кожевников Алексей

Рождение ребёнка
13.02.1908

Сын: Кожевников Павел

Отец ребёнка: Кожевников Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Алексей

Смерть
1908
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