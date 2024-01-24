Моисеев Сергей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2012 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.2012

Дочь: Моисеева Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Моисеева Оксана Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моисеева Оксана Михайловна

Гражданство
Неизвестно
Козловка, Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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