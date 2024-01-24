Моисеев Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.2012
Дочь: Моисеева Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Моисеева Оксана Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Моисеева Оксана Михайловна
Гражданство
Неизвестно
Козловка, Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия