Бобрик Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобрик Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Чухачёва Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Бобрик Алексей

деревня Палужская Рудня Черниговская губерния Попогорская волость Суражский уезд (Брянская область)
Рождение ребёнка
Между 1888 и 1890

Сын: Бобрик Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Бобрик Алексей

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Рудых Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Бобрик Алексей

деревня Палужская Рудня Черниговская губерния Попогорская волость Суражский уезд (Брянская область)
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Рудых Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Бобрик Алексей

Смерть
Неизвестно

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