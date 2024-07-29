Бобрик Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Чухачёва Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Бобрик Алексей
деревня Палужская Рудня Черниговская губерния Попогорская волость Суражский уезд (Брянская область)
Рождение ребёнка
Между 1888 и 1890
Отец ребёнка: Бобрик Алексей
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Рудых Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Бобрик Алексей
деревня Палужская Рудня Черниговская губерния Попогорская волость Суражский уезд (Брянская область)
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Рудых Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Бобрик Алексей
Смерть
Неизвестно