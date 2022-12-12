Петушков Анатолий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетушков Анатолий Федорович

Петушков Анатолий Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: Петушков Федор

Мать: Петушкова Аграфена Трофимовна

Рождение ребёнка
26.04.1950

Дочь: Виноградова Антонина Анатольевна

Мать ребёнка: Петушкова Екатерина Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Петушкова Екатерина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петушкова Екатерина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close