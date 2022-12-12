Петушков Анатолий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929
Отец: Петушков Федор
Рождение ребёнка
26.04.1950
Дочь: Виноградова Антонина Анатольевна
Мать ребёнка: Петушкова Екатерина Яковлевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Петушкова Екатерина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно