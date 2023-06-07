Наталья Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

30.12.1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Михаил Степанов

Отец ребёнка: Степан Прохоров

Рождение ребёнка
1800

Сын: Иван Степанов

Отец ребёнка: Степан Прохоров

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Федосья Степанова

Отец ребёнка: Степан Прохоров

Рождение ребёнка
1807

Сын: Евсей Степанов

Отец ребёнка: Степан Прохоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Прохоров

Крещение
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Св... Показать все
Смерть
30.12.1809
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Св... Показать все
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