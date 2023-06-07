Наталья Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти30.12.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Сын: Михаил Степанов
Отец ребёнка: Степан Прохоров
Рождение ребёнка
1800
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Степан Прохоров
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Федосья Степанова
Отец ребёнка: Степан Прохоров
Рождение ребёнка
1807
Сын: Евсей Степанов
Отец ребёнка: Степан Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Прохоров
Крещение
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Св... Показать все
Смерть
30.12.1809
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Св... Показать все