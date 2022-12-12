Колтякова (Терещенко) Екатерина Степановна
Место рождения
Дата рождения15.03.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1948
Место жительства
С 1948
Бракосочетание
С 1965 по 1971
Рождение ребёнка
26.10.1971
Сын: Колтяков Юрий Анатольевич
Отец ребёнка: Колтяков Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
05.08.1982
Сын: Колтяков Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Колтяков Анатолий Николаевич