Колтякова (Терещенко) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтякова (Терещенко) Екатерина Степановна

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

15.03.1948

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1948

Отец: Терещенко Степан Петрович

Мать: Терещенко Нина Дмитриевна

Место жительства
С 1948
Бракосочетание
С 1965 по 1971

Муж: Колтяков Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
26.10.1971

Сын: Колтяков Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Колтяков Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
05.08.1982

Сын: Колтяков Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Колтяков Анатолий Николаевич

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