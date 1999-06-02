Кощеева Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева Наталья Николаевна

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Место рождения

Верх-Чемская, Бугринская волость, Томский уезд

Дата рождения

19.08.1916

Дата смерти

02.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Чемская, Бугринская волость, Томский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1934

Сын: Быков Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Быков Владимир Васильевич

село Нижние Чёмы
Рождение ребёнка
26.11.1939

Дочь: Быкова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Быков Владимир Васильевич

Село Нижние Чёмы
Рождение ребёнка
26.04.1946

Дочь: Быкова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Быков Владимир Васильевич

Нижне-Чемская, Бугринская волость, Томский уезд
Смерть
02.06.1999
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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