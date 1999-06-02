Кощеева Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.08.1916
Дата смерти02.06.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1934
Сын: Быков Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Быков Владимир Васильевич
село Нижние Чёмы
Рождение ребёнка
26.11.1939
Дочь: Быкова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Быков Владимир Васильевич
Село Нижние Чёмы
Рождение ребёнка
26.04.1946
Дочь: Быкова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Быков Владимир Васильевич
Нижне-Чемская, Бугринская волость, Томский уезд
Смерть
02.06.1999
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область