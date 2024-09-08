Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосейкин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосейкин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Федосейкин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
С 1930 по 1935

Дочь: (Федосейкина) Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Федосейкин Алексей Михайлович

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