Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосейкин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Федосейкин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
С 1930 по 1935
Дочь: (Федосейкина) Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Федосейкин Алексей Михайлович