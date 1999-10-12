Яркова (Тонкоева) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яркова (Тонкоева) Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1927

Дата смерти

12.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1927

Отец: Тонкоев Григорий Семенович

Мать: Тонкоева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казаринова (Яркова) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Ярков Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярков Александр Петрович

Отец ребёнка: Ярков Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярков Михаил Перович

Отец ребёнка: Ярков Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
30.12.1949

Сын: Ярков Владимир Петрович

Отец ребёнка: Ярков Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1961

Сын: Ярков Иван Петрович

Отец ребёнка: Ярков Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
08.10.1963

Дочь: Власова (Яркова) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Ярков Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
12.03.1965

Дочь: Лехтина (Яркова) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Ярков Петр Григорьевич

Смерть
12.10.1999

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