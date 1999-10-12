Яркова (Тонкоева) Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1927
Дата смерти12.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казаринова (Яркова) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Ярков Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ярков Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярков Михаил Перович
Отец ребёнка: Ярков Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
30.12.1949
Отец ребёнка: Ярков Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1961
Сын: Ярков Иван Петрович
Отец ребёнка: Ярков Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
08.10.1963
Дочь: Власова (Яркова) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Ярков Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
12.03.1965
Дочь: Лехтина (Яркова) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Ярков Петр Григорьевич
Смерть
12.10.1999