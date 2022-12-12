Голодяев Олег Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1986
Дочь: Клименских Татьяна Олеговна
Мать ребёнка: Фомичева Елена Юрьевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1991
Сын: Голодяев Александр Олегович
Мать ребёнка: Фомичева Елена Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомичева Елена Юрьевна