Голодяев Олег Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голодяев Олег Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1959

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1986

Дочь: Клименских Татьяна Олеговна

Мать ребёнка: Фомичева Елена Юрьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1991

Сын: Голодяев Александр Олегович

Мать ребёнка: Фомичева Елена Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомичева Елена Юрьевна

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