Игонина (Киреева) Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игонина (Киреева) Раиса Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1948

Отец: Киреев Александр Иванович

Мать: Киреева Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
21.07.1971

Сын: Игонин Василий Александрович

Отец ребёнка: Игонин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
05.04.1974

Сын: Игонин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Игонин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
03.10.1984

Дочь: Рябова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Игонин Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игонин Александр Васильевич

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