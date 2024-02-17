Игонина (Киреева) Раиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1948
Рождение ребёнка
21.07.1971
Сын: Игонин Василий Александрович
Отец ребёнка: Игонин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
05.04.1974
Сын: Игонин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Игонин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
03.10.1984
Дочь: Рябова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Игонин Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно