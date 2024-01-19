Югринова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Югринова Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1927

Сын: Югринов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Югринов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югринова Роза Ивановна

Отец ребёнка: Югринов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Югринов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Югринов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югринова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Югринов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югринова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Югринов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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