Югринова Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.1927
Отец ребёнка: Югринов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югринова Роза Ивановна
Отец ребёнка: Югринов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Югринов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югринова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Югринов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югринова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Югринов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно