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Большаков Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Эльвира Ильдусовна

Рождение ребёнка
17.02.2014

Сын: Большаков Савелий Андреевич

Мать ребёнка: Большакова Эльвира Ильдусовна

Рождение ребёнка
30.06.2017

Сын: Большаков Артемий Андреевич

Мать ребёнка: Большакова Эльвира Ильдусовна

Рождение ребёнка
17.07.2020

Сын: Большакова Алеся Андреевна

Мать ребёнка: Большакова Эльвира Ильдусовна

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