Большаков Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.2014
Сын: Большаков Савелий Андреевич
Мать ребёнка: Большакова Эльвира Ильдусовна
Рождение ребёнка
30.06.2017
Сын: Большаков Артемий Андреевич
Мать ребёнка: Большакова Эльвира Ильдусовна
Рождение ребёнка
17.07.2020
Сын: Большакова Алеся Андреевна
Мать ребёнка: Большакова Эльвира Ильдусовна