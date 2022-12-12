Авраам Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвраам Трофимович

Авраам Трофимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1669

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: Трофим Порфирьевич

Мать: Устина Ивановна

Рождение ребёнка
08.11.1724

Дочь: Неонилла Авраамовна

Мать ребёнка: Анна Авдеевна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Феодосия Авраамовна

Мать ребёнка: Анна Авдеевна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
04.08.1729

Сын: Борис Авраамович

Мать ребёнка: Анна Авдеевна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
15.07.1734

Дочь: Марфа Авраамовна

Мать ребёнка: Анна Авдеевна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Евдокия Авраамовна

Мать ребёнка: Анна Авдеевна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Авдеевна

Место жительства
Неизвестно
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close