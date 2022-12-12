Авраам Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1669
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: Трофим Порфирьевич
Мать: Устина Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1724
Дочь: Неонилла Авраамовна
Мать ребёнка: Анна Авдеевна
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Феодосия Авраамовна
Мать ребёнка: Анна Авдеевна
Рождение ребёнка
04.08.1729
Сын: Борис Авраамович
Мать ребёнка: Анна Авдеевна
Рождение ребёнка
15.07.1734
Дочь: Марфа Авраамовна
Мать ребёнка: Анна Авдеевна
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Евдокия Авраамовна
Мать ребёнка: Анна Авдеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Авдеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно