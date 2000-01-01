Коротков Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Алексей Константинович
Мать ребёнка: Короткова Фрося
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Короткова Фрося
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Виктор Константинович
Мать ребёнка: Короткова Фрося
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Петр Константинович
Мать ребёнка: Короткова Фрося
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно ( ж2)
Мать ребёнка: Короткова Фрося
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова Неизвестно (ж)
Мать ребёнка: Короткова Фрося
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Короткова Фрося
Смерть
Неизвестно