Чукомин Леонтий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чукомина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Чукомина) Фекла Леонтьевна
Мать ребёнка: Чукомина Агафья Ивановна
Кошелева, Тобольский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1881
Сын: Чукомин Аврамий Леонтьевич
Мать ребёнка: Чукомина Агафья Ивановна
д. Кошелевой
Смерть
Неизвестно