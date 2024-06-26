Чукомин Леонтий Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чукомин Леонтий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чукомина Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Чукомина) Фекла Леонтьевна

Мать ребёнка: Чукомина Агафья Ивановна

Кошелева, Тобольский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Чукомин Аврамий Леонтьевич

Мать ребёнка: Чукомина Агафья Ивановна

д. Кошелевой
Смерть
Неизвестно

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