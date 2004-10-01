Рощупкина Екатерина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощупкина Екатерина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2004

Отец: Рощупкин Юрий Николаевич

Мать: Рощупкина Наталия Владимировна

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