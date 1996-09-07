Дмитриев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1963
Дата смерти07.09.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.?.1985
Жена: скрыто настройками приватности
Россия г. Краснодар
Рождение ребёнка
18.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия г.Краснодар
Смерть
07.09.1996
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
г.Краснодар Прикубанский окр.