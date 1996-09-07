Дмитриев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1963

Дата смерти

07.09.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.?.1985

Жена: скрыто настройками приватности

Россия г. Краснодар
Рождение ребёнка
18.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г.Краснодар
Смерть
07.09.1996
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
г.Краснодар Прикубанский окр.
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