Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1772
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772
Отец: Степан
Мать: не указана
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Марьино за 1816 год | 1
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Рождение ребёнка
Вычислено 1784
Сын: Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Авдотья
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Марьино за 1816 год | 1
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Сын: Исаак Алексеевич
Мать ребёнка: Авдотья
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Марьино за 1816 год | 1
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Авдотья
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Марьино за 1816 год | 1
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Гаврилович Тимофей Алексеевич/Гаврилович
Мать ребёнка: Авдотья
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Марьино за 1816 год | 1
Смерть
1815
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Марьино за 1816 год | 1