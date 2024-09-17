Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1772

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1771 г.р.

Дети

Вычислено 1784 г.р.
Вычислено 1786 г.р.
Вычислено 1795 г.р.
Вычислено 1806 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772

Отец: Степан

Мать: не указана

Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Марьино за 1816 год | 1
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Рождение ребёнка
Вычислено 1784

Сын: Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Авдотья

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Марьино за 1816 год | 1
Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Сын: Исаак Алексеевич

Мать ребёнка: Авдотья

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Марьино за 1816 год | 1
Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Авдотья

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Марьино за 1816 год | 1
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Гаврилович Тимофей Алексеевич/Гаврилович

Мать ребёнка: Авдотья

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Марьино за 1816 год | 1
Смерть
1815
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Марьино за 1816 год | 1

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