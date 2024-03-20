(Бондаренко) Татьяна Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти16.07.1953
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Бондаренко Архип
Мать: Бондаренко Анастасия
Рождение ребёнка
26.02.1934
Дочь: Филюшина Августа Васильевна
Отец ребёнка: Филюшин Василий Семёнович
с. Кругликово, Болотнинский р-он, Новосибирской обл.
Рождение ребёнка
31.12.1938
Отец ребёнка: Филюшин Василий Семёнович
Рождение ребёнка
18.08.1944
Дочь: Булаева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.1953
г. Бердск
Причина смерти: санитарка дала пить (по незнанию) после операции аппендицита
Похороны
Неизвестно
г. Бердск. старое кладбище