(Бондаренко) Татьяна Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бондаренко) Татьяна Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

16.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Бондаренко Архип

Мать: Бондаренко Анастасия

Рождение ребёнка
26.02.1934

Дочь: Филюшина Августа Васильевна

Отец ребёнка: Филюшин Василий Семёнович

с. Кругликово, Болотнинский р-он, Новосибирской обл.
Рождение ребёнка
31.12.1938

Сын: Филюшин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Филюшин Василий Семёнович

Рождение ребёнка
18.08.1944

Дочь: Булаева Александра Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филюшин Василий Семёнович

Смерть
16.07.1953
г. Бердск
Причина смерти: санитарка дала пить (по незнанию) после операции аппендицита
Похороны
Неизвестно
г. Бердск. старое кладбище
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