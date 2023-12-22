Видлак Антонин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Видлакова Микаела
Мать ребёнка: Видлакова Антонова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
2000
Дочь: Видлакова Анна
Мать ребёнка: Видлакова Антонова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
2008
Сын: Видлак Алоизий
Мать ребёнка: Видлакова Антонова Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно