Видлак Антонин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видлак Антонин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1970 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1998

Дочь: Видлакова Микаела

Мать ребёнка: Видлакова Антонова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
2000

Дочь: Видлакова Анна

Мать ребёнка: Видлакова Антонова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
2008

Сын: Видлак Алоизий

Мать ребёнка: Видлакова Антонова Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Видлакова Антонова Татьяна Михайловна

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