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Никитина Прасковья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминается в возрасте 34 года в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№15)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Лаврентий Фёдорович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Никитин Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Никитин Лаврентий Фёдорович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 15 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№15)
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: (Никитина) Анисья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Никитин Лаврентий Фёдорович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 14 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№15)
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: (Никитина) Татьяна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Никитин Лаврентий Фёдорович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 12 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№15)
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Никитина) Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Никитин Лаврентий Фёдорович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 10 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№15)
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Никитина) Елена Лаврентьевна

Отец ребёнка: Никитин Лаврентий Фёдорович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 8 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№15)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Никитин Николай Лаврентьевич

Отец ребёнка: Никитин Лаврентий Фёдорович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 6 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№15)
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Никитина) Аграфена Лаврентьева

Отец ребёнка: Никитин Лаврентий Фёдорович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 3 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№15)
Смерть
Неизвестно

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