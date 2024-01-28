Миронова Ирина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1979
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.2005
Дочь: Арутюнян (Миронова) Сабина Рубеновна
Отец ребёнка: Арутюнян Рубен Валерьевич
Рождение ребёнка
16.09.2006
Дочь: Арутюнян (Миронова) София Рубеновна
Отец ребёнка: Арутюнян Рубен Валерьевич
Рождение ребёнка
30.12.2013
Дочь: Арутюнян (Миронова) Валерия Рубеновна
Отец ребёнка: Арутюнян Рубен Валерьевич
Рождение ребёнка
26.02.2018
Дочь: Арутюнян Алина Рубеновна
Отец ребёнка: Арутюнян Рубен Валерьевич