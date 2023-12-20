Филиппов Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1934
Дочь: Зудова (Филиппова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1936
Сын: Филиппов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1944
Сын: Филиппов Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
18.03.1949
Сын: Филиппов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
22.03.1955
Дочь: Гусарова (Филиппова) Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
09.12.1956
Дочь: Сумина (Филиппова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно