Филиппов Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Николай Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1934

Дочь: Зудова (Филиппова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1936

Сын: Филиппов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1944

Сын: Филиппов Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
18.03.1949

Сын: Филиппов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
22.03.1955

Дочь: Гусарова (Филиппова) Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
09.12.1956

Дочь: Сумина (Филиппова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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