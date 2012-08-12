Медведева Василиса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Василиса Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.2012

Пол

Женский

Отец

2020 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.2012

Отец: Медведев Тимофей Павлович

Мать: не указана

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