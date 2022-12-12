Пелагея Корняева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Корняева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1873 г.р.

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.07.1897

Муж: Ленков Иван Яковлевич

Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ленков Иван Иванович

Отец ребёнка: Ленков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ленков Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Ленков Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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