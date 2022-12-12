Пелагея Корняева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1897
Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ленков Иван Иванович
Отец ребёнка: Ленков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ленков Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно