Круть Светлана Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1953
Отец: Косуля Алексей
Рождение ребёнка
05.08.1982
Сын: Семеренко Сергей Викторович
Отец ребёнка: Семеренко Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
15.05.1987
Дочь: Семеренко Инна Викторовна
Отец ребёнка: Семеренко Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семеренко Елена Викторовна
Отец ребёнка: Семеренко Виктор Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно