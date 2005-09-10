Круть Светлана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круть Светлана Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1953

Отец: Косуля Алексей

Мать: Круть Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
05.08.1982

Сын: Семеренко Сергей Викторович

Отец ребёнка: Семеренко Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
15.05.1987

Дочь: Семеренко Инна Викторовна

Отец ребёнка: Семеренко Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семеренко Елена Викторовна

Отец ребёнка: Семеренко Виктор Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семеренко Виктор Владимирович

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