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Подольский Василий Степанович

Место рождения

Каменный, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1882

Отец: Подольский Степан Матвеевич

Мать: Подольская Мария Савельевна

Каменный, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
28.01.1901

Жена: Подольская Анна Васильевна

Каменный, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.02.1902

Сын: Подольский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Подольская Анна Васильевна

Каменный, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Подольский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Подольская Анна Васильевна

Каменный, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Подольский Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Подольская Анна Васильевна

Каменный, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.11.1911

Дочь: Подольская Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Подольская Анна Васильевна

Каменный, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Подольский Павел Васильевич

Мать ребёнка: Подольская Анна Васильевна

Каменный, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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