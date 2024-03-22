Подольский Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения19.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1882
Бракосочетание
28.01.1901
Рождение ребёнка
11.02.1902
Сын: Подольский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Подольская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Подольский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Подольская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Подольский Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Подольская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
23.11.1911
Дочь: Подольская Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Подольская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Подольский Павел Васильевич
Мать ребёнка: Подольская Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно