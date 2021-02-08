Тришина Елена Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1940
Дата смерти08.02.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1963
Дочь: Булгакова Марина Юрьевна
Отец ребёнка: Тришин Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
29.03.1965
Отец ребёнка: Тришин Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
07.04.1968
Дочь: Дементьева Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Тришин Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
10.02.1972
Отец ребёнка: Тришин Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
10.11.1974
Дочь: Тришина Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Тришин Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
10.11.1974
Дочь: Березутская Роза Юрьевна
Отец ребёнка: Тришин Юрий Михайлович
Смерть
08.02.2021