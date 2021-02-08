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Тришина Елена Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1940

Дата смерти

08.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1963

Дочь: Булгакова Марина Юрьевна

Отец ребёнка: Тришин Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
29.03.1965

Сын: Тришин Геннадий Юрьевич

Отец ребёнка: Тришин Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
07.04.1968

Дочь: Дементьева Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Тришин Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
10.02.1972

Сын: Тришин Николай Юрьевич

Отец ребёнка: Тришин Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
10.11.1974

Дочь: Тришина Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Тришин Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
10.11.1974

Дочь: Березутская Роза Юрьевна

Отец ребёнка: Тришин Юрий Михайлович

Смерть
08.02.2021
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