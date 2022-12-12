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Гендлер Исаак Яковлевич
Гендлер Исаак Яковлевич
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Место рождения
Березно
, Рівненська область
Дата рождения
1900
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Березно
, Рівненська область
Военная служба
С 1941 по 1941
Прошёл ВОВ СССР-Германия
Место жительства
До 1941
Киев
, Киевский уезд
Место жительства
С 1945 по 1965
Киев
, Киевский уезд
Смерть
Неизвестно
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