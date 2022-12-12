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Гендлер Исаак Яковлевич

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Место рождения

Березно, Рівненська область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Березно, Рівненська область
Военная служба
С 1941 по 1941
Прошёл ВОВ СССР-Германия
Место жительства
До 1941
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1945 по 1965
Киев, Киевский уезд
Смерть
Неизвестно
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