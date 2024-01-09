Панин Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1939
Дата смерти21.01.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1939
Отец: Панин Геннадий Герасимович
Мать: Панина Анна Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.01.1973