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Панин Александр Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1939

Дата смерти

21.01.1973

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1939

Отец: Панин Геннадий Герасимович

Мать: Панина Анна Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.01.1973
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