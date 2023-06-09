Мальков Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения19.02.1887
Дата смерти03.04.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1887
Отец: Мальков Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1913
Мать ребёнка: Юсина Вера Александровна
Рождение ребёнка
20.05.1915
Дочь: Малькова Калерия Павловна
Мать ребёнка: Юсина Вера Александровна
Рождение ребёнка
10.08.1916 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юсина Вера Александровна
Смерть
03.04.1967