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Мальков Павел Иванович

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Место рождения

Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

19.02.1887

Дата смерти

03.04.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1887

Отец: Мальков Иван Филиппович

Мать: Чертилина Анна Васильевна

Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кормилицына Евдакия Карпова

Рождение ребёнка
03.11.1913

Сын: Мальков Николай Павлович

Мать ребёнка: Юсина Вера Александровна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.05.1915

Дочь: Малькова Калерия Павловна

Мать ребёнка: Юсина Вера Александровна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.08.1916 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсина Вера Александровна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
03.04.1967

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