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Бородавкин Василий Матвеевич

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Место рождения

г.Красный Холм

Дата рождения

Около 23.01.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.01.1844

Отец: Бородавкин Матвей Матвеевич

Мать: Бородавкина Хиона Гавриловна

г.Красный Холм
Рождение ребёнка
1868

Сын: Бородавкин Матвей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

г.Красный Холм
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Суслова Августа Васильевна

Мать ребёнка: не указана

г.Красный Холм
Смерть
Неизвестно
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