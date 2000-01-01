Бородавкин Василий Матвеевич
Место рожденияг.Красный Холм
Дата рожденияОколо 23.01.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.01.1844
г.Красный Холм
Рождение ребёнка
1868
Сын: Бородавкин Матвей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
г.Красный Холм
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Суслова Августа Васильевна
Мать ребёнка: не указана
г.Красный Холм
Смерть
Неизвестно