Царук Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЦарук Александр

Царук Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Царук Фёдор

Мать: Царук (Есина) Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Царук Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Царук Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царук Валентина

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